Il "Picco" incorona il Bologna nel primo Viareggio spezzino

La Spezia - BOLOGNA-GENOA 7-6 d.c.r. (1-1 d.t.s.)

11' st. Bianchi (G), 44' Cossalter (B.

(arbitro Banti di Livorno)



BOLOGNA: Fantoni, Mazza, Cassandro, Khailoti, Rabbi (26' st. Farinelli), Militari (34' st. Uhunamure), Stanzani (26' st. Ruffo Luci), Koutsoupias (18' st. Piccardi), Nivokazi (18' st. Cossalter), Visconti (26' st. Krastev), Kastrati (18' st. Lunghi). A disp.: Bizzini, Barnabà, Busi, Padovan, Saputo, Dama, Rosso, Soldani. All.: Troise.





GENOA: Raccichini, Piccardo (45' st. Petrovic), Zanoli (40' st. Da Cunha), Karic, Rovella, Bianchi (21' st. Cella), Szabo (40' st. Gasco), Cleonise (34' st. Ventola), Njie, Masini (21' st. Adamoli), Goncalves (1' pts. Diakhate). A disp.: Ruggiero, Montaldo, Wozniak, Dumbravanu, Raggio, Criscito, Ricci, Dellepiane, Besaggio. All.: Sabatini.



Note: ammoniti Cleonise (G), Cella (G), Krastev (B), Mazza (B).



La cronaca



Al 10' prima discesa sulla sinistra di Cleonise che si guadagna un corner. Rovella prova il tiro che finisce sui piedi di Bianchi che in girata trova la respinta di Fantoni.



Ancora Genoa pericoloso in due occasioni sventate dalal difesa emiliana.



Al 17' Stanzani lavora un bel pallone e serve Rabbi che in girata di mancino calcia, il pallone termina fuori di poco.



Dal settore dei circa duecento tifosi genoani si alzano cori verso il presidente Preziosi presente in tribuna



Al 23' il Genoa prova a farsi vedere in avanti, Bianchi in girata non trova la porta sul cross di Karic.



Al 33' ci prova lo stesso Karic dalla distanza ma il tiro è parato.



Mischia in area del Genoa con un batti e ribatti. La difesa del Grifone se la cava.



Al 38' bella azione del Bologna, Nivokazi lavora un bel pallone e serve Rabbi che vede la sovrapposizione di Visconti, quest’ultimo prova il tiro, pallone che termina fuori di poco.



Preme il Bologna



Fine del primo tempo , Bologna-Genoa 0-0



________________________



Inizia il 2° tempo



Al 3' ci prova Cleonise para Fantoni.



GOAL GENOA - All'11' il Grifone va in vantaggio con Bianchi che in mischia indovina l'angolino alla destra di Fantoni



Al 28' Szabò di testa non trova lo specchio della porta.



Bologna vicino al pareggio al 32' con un colpo di testa di Krastev che sfioa il palo alla destra di Raccichini



Al 35' tiro di Karic para Fantoni



GOAL BOLOGNA - Al 44' Cossalter effettua un tiro cross che si infila all'angolino alla sinistra di Raccichini immobile.



____________________





Nel primo tempo supplementare alcuni tentativi da parte del Genoa senza pero' creare particolari problemi alla difesa del Bologna.



Il Bologna vicino alla rete con Krastev che si fa parare il tiro ribattuto.



Nel secondo tempo supplementare prevale la tensione e la fatica.



Si va ai calci di rigore dove la spunta il Bologna.



Sequenza rigori: Cossalter (B) traversa, Adamoli (G) parato, Farinelli (B) gol, Da Cunha (G) gol, Ruffo Luci (B) gol, Cella (G) gol, Lunghi (B) gol, Rovella (G) gol, Mazza (B) gol, Ventola (G) gol, Piccardi (B) gol, Diakhate (G) gol, Cassandro (B) gol, Petrovic (G) parato.