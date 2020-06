Il "Picco" in lizza per ospitare l'anticipo di venerdì 19 giugno

La Spezia - Fumata nera per il calendario puntuale della serie B. Messi durante il Consiglio federale i puntini sulle "I" di parecchi argomenti ancora lasciati in sospeso, la lista di anticipi e posticipi per le prime giornate estive di questo anomalo campionato deve ancora essere compilata. Si attende un accordo tra DAZN, RaiSport e Lega B, che pare aperta a più soluzioni. Come raccontato qualche giorno fa, tra le partite considerate di cartello c'è anche Spezia-Empoli insieme a Salernitana-Pisa e Crotone-Chievo. Ora pare proprio dovrebbe ricadere sul "Picco" la scelta del campo che inauguri la 29esima giornata, che seguirà il recupero di Ascoli-Cremonese previsto per mercoledì 17 giugno. Lo stadio spezzino è sempre piuttosto gettonato. Merito del contorno di pubblico ovviamente, ma anche dell'organizzazione sempre impeccabile.