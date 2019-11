Il Picco ha scoperto la lotta salvezza, per stomaci forti

La Spezia - Sette anni di seguito nella parte alta della classifica della serie B ti possono anche illudere che a te non toccherà più sudare freddo. E invece basta un mercato sbagliato, una partenza con il freno a mano tirato, tanti giocatori giovani nei ruoli chiave e magari un infortunio sottovalutato ed è anche troppo facile dover scorrere in basso con lo sguardo per ritrovarsi in classifica. Oggi lo sa anche il Picco che nell'era Volpi, dal 2008 ad oggi, ha sempre potuto lasciare vagare la mente nel sogno ad occhi aperti di traguardi storici. Due brevi eccezioni nella seconda metà dei campionati 10/11 in Prima divisione e 12/13 in serie B: fugaci pensieri di non farcela. Niente a che vedere con la situazione attuale, che ormai deve fare paura.

Quali energie mentali e nervose ecciti la lotta salvezza lo spiega bene il bollettino degli squalificati della Juve Stabia dopo l'ultimo turno. Squalificato il presidente Francesco Manniello per "espressioni offensive", il diesse Ciro Polito per "espressioni di dileggio", il medico Gaetano Nastro per aver contestato l'arbitro e il collaboratore tecnico Pasquale D'Inverno per aver insultato l'arbitro "urlando ed entrando sul terreno di giuoco". Ah, la Juve Stabia ha pareggiato con la capolista nell'ultimo turno in un derby infuocato.



Gli aquilotti sono di tutt'altra pasta invece. Iemmello ha potuto fare le orecchie alla curva senza che nessuno muovesse obiezione, ad Ascoli il buon Mora è stato fatto oggetto di una serie di calcioni da Ardegmani e Ninkovic, che erano chiaramente promessi dallo scorso campionato, ma nessuno è andato a chiedere il secondo giallo per il serbo, che ci stava tutto. I bianchi hanno poco da attaccarsi agli episodi arbitrarli, perché non ci sono torti da ascrivere alla lista degli imprevisti fino ad oggi. Lo Spezia è là sotto con il suo fioretto e il corpetto elegante del buon gioco, accanto ad una serie di compagni di tenzone che fanno il filo alla scure.

Forse solo il Livorno ha la stessa filosofia costruttiva. E' la terza squadra che Italiano e i suoi ragazzi si troveranno di fronte dopo la sosta: tre turni fondamentali. Il Frosinone di Nesta, uscito dalla crisalide, poi il viaggio a Cosenza contro il solido gruppo di Braglia, mister-salvezza per definizione, e infine la sfida con gli amaranto. Da qui devono arrivare punti fondamentali in vista poi della seconda metà di dicembre che vale mezza stagione. La storia delle ultime annate non mente. Se si prendono le ultime cinque classificate alla fin del girone d'andata, le probabilità che tre di esse siano ancora lì a fine campionato è altissima. E' sempre successo con l'eccezione della serie B 16/17 in cui furano addirittura quattro. La salvezza si costruisce nel girone d'andata in molti casi e le rimonte di primavera sono l'eccezione, da lasciare a organici da promozione diretta come quello del Crotone di Stroppa. Il destino dell'annata più difficile della storia recente si decide ora e in campo andranno quelli che ci sono stati fino ad oggi. Il mercato è lontano.