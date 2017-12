Il `Picco` fa la differenza, la difesa si blinda dall´autunno

La Spezia - Piegando la Salernitana nell'ultimo turno del girone d'andata, il Palermo si laurea campione d'inverno in serie B e, precedenti alla mano, ipoteca un posto per la serie A visto che da quando la serie B è a 22 squadre (2004-2005), solo il Mantova, in quella stagione, si fece sfuggire la promozione dopo essere stato davanti a tutti alla fine del girone ascendente. Il Frosinone non molla la scia dei rosanero, seguendo a due punti la capolista, grazie all'ottimo rendimento interno, secondo solo a quello dello Spezia e del Bari. A proposito di graduatorie speciali è il Bari a comandare quella relativa ai punti conquistati fra le mura amiche (25), meglio di Spezia (23), Frosinone (22), Empoli (21), mentre i siciliani comandano quella che concerne i punti fuori casa (18), precedendo un quartetto formato da Parma, Cremonese, Novara e Venezia (15), con lo Spezia penultimo con sole 6 punti. Palermo che rimane primo anche alla voce reti subite, solo 17, insieme al neopromosso Parma di D'Aversa, poi c'è il Venezia di Pippo Inzaghi (18), e lo Spezia di Gallo (20), che da tempo non prende gol, scalando di fatto la graduatoria a grandi passi (Cesena e Foggia sono le peggiori, con 39 gol), mentre l'Empoli guida quella dei gol segnati (38), trascinata dal capocannoniere Ciccio Caputo. Frosinone a ruota con 35, Bari e Perugia 33, mentre Carpi ed Ascoli con 18 sono quelle che segnano meno di tutti (lo Spezia a 22 sta pian piano migliorando).

Il Bari ha vinto più di tutti, 10 volte, Ternana ed Ascoli, con tre, sono le peggiori, lo Spezia ad otto è nell'alta classifica. Pareggiano poco gli aquilotti, solo in cinque occasioni, meno ha fatto solo il Bari, con tre, mentre la Ternana, a dodici, è quella che ha più X nel curriculum vitae. La Pro Vercelli, dieci sconfitte, è la squadra che ha perso più di tutte, Frosinone e Palermo si sono fermate a due, lo Spezia con sette ko è nel gruppone di mezzo e da qualche settimana ha tolto segno meno dalla differenza reti (+2).