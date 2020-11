Il Picco è pronto, ma con la Lazio si torna a Cesena

La Spezia - Difficile virare verso il malumore nel giorno in cui lo Spezia porta via il primo punto ad una grande della serie A. Ma non è una notizia che farà piacere alla città sapere che il ritorno allo stadio Picco di Vincenzo Italiano ed i suoi uomini è destinato al rinvio. Con tutta probabilità - per l'ufficialità bisognerà attendere qualche giorno - anche Spezia-Lazio si giocherà allo stadio Manuzzi-Orogel di Cesena. Nonostante i lavori a tappe forzate di queste settimane, nonostante tutto sia andato per il verso giusto fino ad oggi nel cantiere di Viale Fieschi, l'indirizzo che trapela sarebbe questo.

Il motivo è di carattere logistico. Il Picco è quasi pronto per ospitare il sopralluogo dei tecnici della Lega di serie A che dovranno dare il via libera alla deroga fino a fine stagione per usare il centenario impianto cittadino. Luci, spogliatoi, area media e impianti elettrici: quasi tutto è ormai accordato alle richieste della massima serie. Ultimo tassello sarà l'installazione dell'apparato VAR e della goal line technology. Lo Spezia se ne è già dotato ma ad oggi è stato destinato al Manuzzi in quanto campo "di casa".



I tempi per smontare i due sistemi e trasferirli al Picco rimangono stretti. Di fatto arriverebbero solo pochi giorni prima della decima giornata, programmata per il 5 dicembre. Non ci sarebbe quindi tempo per ovviare ad un eventuale contrattempo dell'ultimo minuto, sempre possibile in questi casi. Lo Spezia dovrebbe rischiare di trovarsi nella situazione di non poter utilizzare il Picco e neanche il Manuzzi, a quel punto sprovvisto di Var e goal line technology. Il Cesena Calcio, altro club che utilizza il campo, milita in serie C e non ne ha ovviamente bisogno. Nel caso peggiore, non escludibile a priori, la partita sarebbe a quel punto persa a tavolino.

Una prospettiva che spinge a rinviare l'operazione alla seconda settimana di dicembre, in modo da avere circa dieci giorni per gli ultimi ritocchi. E pensare che negli scorsi giorni c'era stato anche un contatto telefonico tra i due club per parlare della volontà di utilizzare il Picco per la prima volta. A quanto pare alla Lazio sarebbe anche stato indicato un albergo in città per il ritiro. Oggi la prospettiva è cambiata alla luce dell'aggiornamento delle tempistiche e dell'ottimo inizio di campionato che impone di non tralasciare nessun dettaglio. Una prudenza che non è eccessiva visto il contesto. L'obiettivo per la prima partita di serie A ospitata al Picco si sposta dunque su Spezia-Bologna di mercoledì 16 dicembre alle 20.45.