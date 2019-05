Il "Picco" a quota 6mila biglietti venduti

Tribuna quasi esaurita, in Curva Ferrovia venduti 2.600 biglietti circa. Per ora pochissimi da Cittadella.

La Spezia - E' come sempre la Curva Ferrovia a gonfiare i numeri della prevendita in casa Spezia. A metà pomeriggio circa della viglia della partita playoff contro il Cittadella, il "Picco" sfonda agilmente quota 5.500 biglietti venduti e corre verso i 6mila entro sera. E questo nonostante nel settore ospiti per il momento risultino solo una manciata di tagliandi prenotati, una trentina circa.

Nel settore dirimpettaio invece erano già 2.600 i biglietti staccati, ne rimangono meno di 1.500 con i botteghini che rimarranno aperti fino al prepartita. Nei distinti sono invece circa 1.800 le caselle rosse, rimangono come sempre invendute le file più basse dove la vista è impedita dalle barriere in plexiglass. Quasi sold out la tribuna, dove rimangono ormai una cinquantina di posti a disposizione.