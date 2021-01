Il "Piano Saponara": salvezza, riscatto e triennale per il futuro

La Spezia - Sta anche a lui interrompere la girandola della quinta squadra in cinque stagioni. Riccardo Saponara ci prova con lo Spezia, dopo Sampdoria, Genoa, Lecce e ovviamente Fiorentina. A 29 anni compiuti da due settimane, il fantasista cresciuto nell'Empoli si gioca una nuova mezza stagione per ritrovare l'agognata continuità in serie A. Quella che gli è mancata da quando ha lasciato gli azzurri, con cui aveva segnato 14 reti e sfornato 14 assist in due stagioni e mezza tra 2014 e 2016.

E lo Spezia spera con lui di trovare la salvezza e poi costruirgli attorno la squadra dei prossimi anni. Per adesso è un prestito fino a giugno quello siglato con la Fiorentina. In caso di salvezza, Via Melara potrà riscattare Saponara per 2 milioni di euro e per lui ci sarebbe pronto un triennale da circa un milione a stagione. Tutto dipende dai prossimi decisivi mesi. La sua prima potrebbe essere uno spezzone di partita lunedì 11 in notturna al Picco contro la Sampdoria.