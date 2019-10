Il Pescara sarà avversario anche sul mercato per un attaccante

La Spezia - Quattro gol in cinque partite tra Coppa Italia e le prime tre di campionato. Poi Marco Tumminello ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Il forte attaccante dell'Atalanta, preso in prestito dal Pescara in estate, ha subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro dopo aver già conosciuto lo stesso tipo di infortunio al destro solo due anni fa. Un'altra stagione che alla fine conterà poche presenze nonostante le grandi premesse. Agli abruzzesi non mancano le alternative - da Maniero e Brunori - ma non c'è dubbio che il Delfino sarà tra i club che si muove già in ottica gennaio per trovare i gol che potrebbero venirgli a mancare. Una strada che dovrà percorrere anche lo Spezia.