La Spezia - Futuro ancora in serie B per Alessio Da Cruz? L'attaccante olandese, ottimo il suo girone di ritorno in maglia Spezia, potrebbe giocare in cadetteria anche nella prossima stagione in prestito dal Parma. L'ala ha chiuso l'esperienza in maglia bianca con 13 presenze, due gol e una miriade di buone giocate, abbastanza per attirare l'interesse del Pescara del neo allenatore Zauri che avrebbe già fatto una sondaggio per averlo con sé sin dal ritiro.