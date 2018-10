Il Pescara manda Memushaj e Machin in nazionale

La Spezia - Non sarà un turno di sosta quello di Ledian Memushaj, perno della nazionale e spezzino d'adozione. Il centrocampista in forza al Pescara sarà impegnato fino al 15 ottobre con l'aquila bicipite prima di tornare in Italia e riaggregarsi alla formazione di Bepi Pillon attesa poi alla Spezia venerdì 19. Stesso iter per il guineano Machin impegnato nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa il 13 ottobre nella Repubblica di Guinea e il 16 ottobre in Madagascar.