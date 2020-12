Il Pescara ci prova per Piccoli

La Spezia - Lo Spezia non pare intenzionato a rinunciare anticipatamente a Roberto Piccoli, che il Pescara vorrebbe portare in serie B fino a fine stagione. Il club di Sebastiani si era mosso a fine novembre con l'Atalanta per sondare la possibilità di avere il 19enne centravanti dopo l'infortunio muscolare di Raul Asencio nella trasferta di Ferrara. Buoni i rapporti tra i club (l'anno scorso arrivò Tumminello), ma lo Spezia non sembra disponibile a sciogliere il prestito anticipatamente vista la costante crescita dell'attaccante. Anzi, in caso di salvezza in serie A ci sarebbe la mezza idea di ottenere il potente centravanti anche per la stagione successiva.