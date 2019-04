Il Pescara batte il Palermo e ora il Lecce corre verso la serie A

La Spezia - Il Lecce supera 3-1 il Cosenza nel primo posticipo della 31/a giornata della Serie BKT e aggancia il Brescia in testa alla classifica con 54 punti. I calabresi, al terzo stop nelle ultime cinque gare, rimangono invece fermi a 35 punti. Botta e risposta nei primissimi minuti di gioco: Tutino al 2' inventa per Garritano che solo davanti al portiere non sbaglia. Immediata la replica dei padroni di casa che pareggiano i conti tre minuti più tardi con un bolide da fuori di Tabanelli. Dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa tocca a La Mantia risolvere il match: l’attaccante dei pugliesi firma il sorpasso al 15' di testa e poco dopo, al 19' firma il tris al termine di una bella azione corale.



Un Pescara dai due volti, tutto cuore e grinta, supera il Palermo per 3-2 in rimonta nel posticipo della 12a giornata di ritorno della Serie BKT. La squadra di Pillon appare subito pimpante e la sblocca dopo appena 6' grazie a Del Grosso, scaltro a insaccare di prima l’assist dell’altro terzino Balzano. Il Palermo reagisce rabbiosamente e schiaccia nella propria metà campo i pescaresi, che vengono battuti da Moreo prima e Pirrello poi, quest’ultimo al primo gol in B.

Nella ripresa è tutto un altro Pescara. La squadra di Pillon viene fuori alla distanza e il gol del pareggio arriva al 23' grazie ad una perla di Memushaj che da distanza siderale beffa sotto il sette Pomini. Il forcing dei biancazzurri aumenta sempre di più con il passare dei minuti e a 4' dal termine trova la rete del vantaggio grazie all’inzuccata di Scognamiglio, direttamente su azione d’angolo battuto da Sottil.