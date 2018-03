Il Perugia è la squadra del momento e supera lo Spezia nel recupero

La Spezia - Dopo Palermo e Frosinone, il Perugia stende anche il Brescia nel recupero della settima giornata di ritorno della Serie B ConTe.it con un 2-0 meritato per quanto visto in campo. Il Brescia prova subito a spaventare i padroni di casa con una palombella beffarda intercettata da Leali, attento nell’occasione. Subito dopo però esce fuori la squadra umbra che trova il vantaggio con Cerri, rapido ad insaccare una corta respinta della retroguardia lombarda sugli sviluppi di un corner, al minuto 14. Passano 5 minuti ed è Di Carmine a sfiorare il raddoppio con una rasoiata che si stampa sul palo mentre il tap in di Pajac finisce alto sopra la traversa.

Nella ripresa ci si aspetta la reazione delle rondinelle ed invece è il Perugia a raddoppiare con Samuel Di Carmine, bravo ad insaccare un cross al bacio di Mustacchio al 7° minuto. A metà della ripresa spazio anche per Diamanti che fa così il suo esordio con la maglia del grifone, tornando a giocare in B dopo 9 anni. Nel finale ci prova il Brescia ma prima Caracciolo e poi Bisoli non riescono a centrare il bersaglio grosso e la gara termina sul 2-0 con il Perugia che vola in zona playoff a scapito dello Spezia. Nell'altro recupero, 2-2 tra Cesena e Pro Vercelli.