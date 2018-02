Il Parma vince a Salerno e scavalca lo Spezia in classifica

La Spezia - Il Parma si impone per 1-0 in casa della Salernitana nell’anticipo della 28esima giornata e ritrova la vittoria dopo due mesi. A Salerno un gol di Dezi consente al tecnico D’Aversa di tirare un sospiro di sollievo e ai ducali di tornare a sperare nei playoff. Salernitana sempre più in crisi: con soli due punti nelle ultime sei partite. Lo spettro della zona retrocessione è dietro l’angolo. Nel primo tempo è la Salernitana che fa vedere le cose migliori, creando anche qualche buona occasione. Il Parma è attento, chiude gli spazi e prova a ripartire di tanto in tanto. Poco dopo la mezz’ora gli ospiti passano in vantaggio con Dezi, abile da pochi passi a sfruttare un assist in diagonale di Calaiò. Sotto di un gol, la squadra allenata da Colantuono accusa il colpo e solo nella ripresa prova a farsi vedere in avanti, ma senza grosse velleità. Anzi nel finale è il Parma, ancora con Dezi, a sfiorare in un paio di circostanze il raddoppio. La Salernitana esce dall’Arechi fra i fischi dei tifosi.