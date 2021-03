Il Parma torna alla vittoria, l'Inter fatica ma batte il Torino

La Spezia - Gol e sorprese nei due match di Serie A del pomeriggio che hanno visto il Parma tornare alla vittoria e l'Inter espugnare Torino sponda granata non senza sofferenze. Al Tardini i padroni di casa si sono imposti sulla Roma per 2-0 grazie alle reti di Mihaila ed Hernani mentre all'Olimpico la capolista ha vinto 2-1 grazie ai soliti Lukaku e Martinez. Il gol del fefinitivo vantaggio è arrivato però solo a cinque minuti dalla fine dopo il momentaneo pareggio di Sanabria.

In classifica il Parma arriva a quota 19 portandosi ad una sola lunghezza dal Toro, terzultimo, che ha però due partite da recuperare. L'inter allunga invece in testa a 65.