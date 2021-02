Il Parma spreca il doppio vantaggio, Udinese pareggia nel finale

La Spezia - Il Parma fallisce la prima delle due occasioni di tornare in lizza per la salvezza. Contro l’Udinese finisce 2-2 al Tardini e ora per i ducali diventa fondamentale vincere al Picco contro lo Spezia. Avvio veemente dei padroni di casa che vanno in vantaggio con Cornelius dopo tre minuti e raddoppiano prima dell’intervallo con Kucka su rigore. Ripresa di marca friulana, che segna con Okaka e Nuytinck e va vicino alla vittoria nel finale. Ammoniti Bani e Brugman che saranno squalificati. Lo Spezia rimane a +9 sulla zona retrocessione.