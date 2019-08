Il Palio femminile va alle ragazze terribili de Le Grazie

La Spezia - Il mare è agitato, come spesso a quest'ora di fronte a Passeggiata Morin. Il bulesume generato dai diportisti della domenica e la brezza si sommano e la vogata non sarà semplice per le donne che si contenderanno il gonfalone del Palio 2019.



Favorite d'obbligo le ragazze di Le Grazie, vincitrici di otto gare prepalio.

Partenza senza problemi e dopo i primi 500 metri l'equipaggio biancorosso non tradisce presentandosi al giro di boa per prime, seguite però da vicino da Fossamastra e Porto Venere.

La vasca di tirono è un condensato di cuore e muscoli per le otto vogatrici dell'armo numero 2 e di quello azzurro. Alla fine le graziotte la spuntano di ben 5 secondi, ma l'incertezza sul risultato finale è stata molta. Grande gara da parte delle vogatrici del Fossamastra.



Le vincitrici

Alice Agrifogli, Sara Drovandi, Sara Fonzi, Beatrice Nuzzello

Timoniera: Irene Mori

Allenatore: Andrea Vanacore



I tempi

Le Grazie 5' 57'' 85

Fossamastra 6' 02'' 50

San Terenzo 6' 04'' 49

Porto Venere 6' 06''38

Lerici 6' 08'' 15

Cadimare 6' 12'' 03

Canaletto 6' 15'' 93

Crdd 6' 16'' 64

Venere Azzurra 6' 20'' 10

Muggiano 6' 33'' 03