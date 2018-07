Il Palio del Golfo... a tappini

La Spezia - Venerdì 27 luglio alle 19.00 in Piazza Garibaldi alla Spezia, in occasione della Festa del Fantin organizzata dal Comune della Spezia, l’associazione Spezia Futura ( CA.TE.RI.NA , Enjoy Tour, ASD Pallavolo Don Bosco con il Villaggio dei giochi di una volta e Made in La Spezia) con Jenny Fumanti, Logli Massimiliano e Giancarlo Guani presentano il “ 1° Palio del Golfo a tappini” a ricordo del nostro grande ciclista concittadino Graziano Battistini.

"C’era una volta la strada, c’era una volta il cortile, c’era una volta il gioco - spiegano dall'associazione -. Sino a non molti anni fa era ancora possibile vedere bambini giocare con i tappini, le biglie, con le cerbottane, alle belle statuine, ruba bandiera…Purtroppo i giochi di una volta appartenenti alla tradizione popolare sono scomparsi dalle abitudini ludiche dei bimbi di oggi. Riproporre questi giochi significa far conoscere loro parte della nostra storia e della nostra cultura. Ogni bimbo ha diritto al gioco, ha diritto a correre, saltare, sporcarsi, a scoprire lo stupore: il gioco è da sempre l’aspetto dominante della sua vita dove acquisisce le abilità motorie, la capacità di pensiero ed il rispetto delle persone e delle cose oltre a favorire il suo aspetto affettivo, cognitivo e sociale.

E’ da queste considerazioni che viene organizzato un evento dove bimbi e meno bimbi si ritrovano a vivere queste emozioni con gare che si decideranno all’ultimo tiro del loro tappino.

In Piazza Garibaldi si possono ritrovare vincoli di parentela con il passato ricordando un grande campione nostrano, Graziano Battistini, che sulle strade del Giro e del Tour ha trasmesso grandi emozioni".