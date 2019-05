Il Palermo prova il colpo di coda: al Coni per sospendere i playoff

Si torna a guardare a Roma.

La Spezia - Mossa disperata del Palermo Calcio. Dopo la bocciatura arrivata ieri dalla Corte d'appello federale alla richiesta di sospensiva, i legali del club siciliano provano a bussare al Coni per ottenere la sospensione dei playoff. I rosanero si sono rivolti al Collegio di garanzia per riuscire a prendere tempo fino al giudizio di appello in merito alla retrocessione all'ultimo posto della serie B per illeciti amministrativi. Si torna dunque a guardare a Roma, dove ci si esprimerà anche sui playout cadetti cancellati per la stessa vicenda. Il tutto con il Cittadella già alla Spezia da ieri sera e lo stadio "Picco" che va verso il tutto esaurito.