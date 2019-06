Il Palermo di Marino rischia di non iscriversi

La Spezia - In un certo senso è il primo banco di prova del calcio secondo Gabriele Gravina. Ignorantia legis non excusat, e neanche dovrebbe ammettere problemi software. Il termine del 24 giugno non ha deroghe, funziona da quest'anno come una tagliola. Dalle 00.01 di oggi non ci sono più carte, pec o comunicazioni ulteriori da poter portare alla propria causa: l'ammissione di un club al campionato si valuta solo sui documenti prodotti fino al minuto precedente e su questo si basa tutto ciò che viene successivamente. Questo è ciò che è stato spiegato negli scorsi mesi ai club dalla Figc. Questa è l'impostazione che rende la situazione del Palermo a dir poco difficile dopo che ieri sarebbe mancata la tempestiva presentazione della polizza fideiussoria da 800mila euro che è condizione necessaria per far parte della serie B 19/20.

"La polizza sta arrivando via PEC a noi e alla Lega. Non nutriamo preoccupazione per l’iscrizione al campionato - ha spiegato questa mattina il patron Salvatore Tuttolomondo - Il problema nasce da un disguido tecnologico. Le fideiussioni vengono generate dal sistema in automatico. Un sistema che è stato riparato stamane. Via messaggio mi è stato detto che la PEC sta arrivando. Ieri il problema non era addebitabile al Palermo. Oggi devo documentare che abbiamo adempiuto a tutti gli obblighi. Alle 17 di ieri è stata inviata la domanda di iscrizione alla Lega. LEV INS ci ha detto che la fideiussione sta arrivando". Così in una conferenza stampa affollataì, che segue di poche ore un'altra organizzata in fretta e furia durante la notte.



Si intravede già la strada che i rosanero proveranno a battere per salvare la situazione: noi eravamo pronti a presentare tutto alle 23.59 del 24 giugno, pochi secondi prima della fine. Ma un problema tecnico non ascrivibile al club non ci ha permesso di dimostrare di aver assolto ad ogni prescrizione. Se il meccanismo annunciato da Gravina però sarà confermato (lo avevamo spiegato QUI), pare esserci davvero pochissimo spazio di manovra. Come e perché le carte non sono potute arrivare, è racconto che non dovrebbe toccare il freddo giudizio della Covisoc che si esprimerà il 4 luglio. Tanto più che il documento deve arrivare brevi manu in originale.

Tra poco più di una settimana si saprà dunque sapere se il Palermo ce l'ha fatta o meno. L'8 luglio ci sarà la possibilità di presentare ricorso contro le bocciature. Se i siciliani saranno dichiarati fuori, il Venezia in quell'occasione presenterà domanda di reintegro come ventesima al campionato di serie B 19/20. Il 12 luglio poi la riunione del Consiglio federale da cui usciranno le liste degli organici. Tre settimane circa e poi il sorteggio dei calendari. "Non siamo per niente agitati. Siamo sereni, abbiamo fatto tutto per adempiere. Andiamo a invocare una causa di forza maggiore, attestata dalla compagnia assicurativa. Cosa dobbiamo fare di più?", ha detto Tuttolomondo. Ma l'atteso ex Pasquale Marino rischia di non esserci.