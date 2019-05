Il Palermo crede nel sorpasso, Bellusci: "Nessuna partita scontata"

La Spezia - “C'è solo un giudice: il campo. Facciamo parlare il campo sia a Palermo che per le altre squadre. Poi ci saranno altre sedi dove parlare del resto”. Giuseppe Bellusci è la voce dei siciliani alla vigilia dell'ultima giornata. Devono battere il Cittadella e sperare che lo Spezia fermi il Lecce per sognare la promozione diretta in serie A. E ci credono. “Nell'ultima giornata non ci sono partite scontate e non ci sono partita semplici. Nessun giocatore rischia un deferimento o una squalifica come è successo in passato. In Italia siamo arrivati a giocare tutti al cento per cento anche quando non ci sono più obiettivi. Spero che sabato venga fuori tutto l'amore dei palermitani per il Palermo”. Ieri già venduti oltre 6mila biglietti in una sola giornata.