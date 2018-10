Il Palermo batte il Crotone e sale al quinto posto

La Spezia - Con un gol a 4 minuti dal triplice fischio il Palermo trova un successo importante nel posticipo domenicale delle 21 della 7a giornata della Serie BKT contro il Crotone. Per Stellone esordio positivo in stagione alla guida dei rosanero proprio grazie a Nestorovski, autore non solo del gol ma anche di pregevoli giocate come ad esempio la rovesciata che aveva trovato lo spiraglio giusto per battere il portiere avversario resa peró vana dal fuorigioco al momento della conclusione. Dopo un primo tempo chiusosi a reti inviolate, i padroni di casa ci hanno provato con maggior convinzione nella ripresa colpendo anche una traversa con Rispoli. Quando tutto sembrava dirigersi verso il pareggio é arrivata la magia dell’attaccante che ha regalato i 3 punti al Palermo.