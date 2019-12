Il PalaMariotti apre le porte alle prime della classe

La Spezia - Big match in vista per la Credit Agricole La Spezia: le bianconere, infatti, domani alle 18 al PalaMariotti affronteranno Campobasso da prima in classifica. La squadra molisana è attualmente seconda con due soli punti di distacco dalle spezzine, ed è stata capolista fino alla scorsa giornata, prima di cadere contro Umbertide. Una sfida di cartello tra due compagini che hanno obiettivi diversi ma comunque ambiziosi.



“È una partita speciale - afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini -, contro la formazione più accreditata per fare il salto di categoria. Nel mercato estivo hanno investito in quella direzione ed il roster è di primissimo livello. Se noi arriviamo a giocarcela da primi, però, è esclusivamente per quanto di buono abbiamo fatto fin qui. Le probabilità che esca fuori una gran bella partita sono molto alte. Purtroppo Salvestrini ha ancora problemi di fascite plantare, ma le altre giocatrici sono abili e arruolabili. Confidiamo in un palazzetto pieno di gente e di tifo, perché sicuramente ne avremo bisogno”.



La direzione di gara è stata affidata ad Alberto Giansante di Siena e Andrea Mammoli di Perugia. La sfida tra la Crédit Agricole e La Molisana sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.