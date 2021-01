Il Napoli strapazza la Fiorentina che resta appaiata allo Spezia

La Spezia - Fiorentina travolta al “Maradona” dal Napoli che si è imposto 6-0 nell'anticipo delle 12.30. La partita andata in archivio già all'intervallo, cocluso sul 4-0 dai ragazzi di Gattuso grazie ai gol di Insigne, Demme, Lozano e Zielinski. Il risultato tennistico è maturato nella ripresa dopo la seconda rete di Insigne e 6-0 finale di Politano.

I viola restano così appaiati allo Spezia a 18 punti mentre gli azzurri tornano alla vittoria in casa in campionato dopo l'ultima sconfitta proprio contro gli aquilotti.