Il Napoli di Cristiano Giuntoli tra gli estimatori di M'Bala Nzola

La Spezia - M'Bala Nzola piace già in serie A. La squadra che ha mostrato di seguire con più attenzione il franco-angolano è il Napoli, che in fatto di centravanti di peso proverà a sostituire il partente Milik. L'attuale centravanti dello Spezia era già stato seguito in passato da Cristiano Giuntoli, che ne benedì l'acquisto da parte del Carpi nel 2017 e che non ha smesso di stimarlo nonostante l'annata non felice in biancorosso. Spezia che in ogni caso non cederà il calciatore a gennaio ed ascolterà eventuali offerte solo dalla prossima estate forte di un contratto fino al 2023 con opzione per un ulteriore anno. E in caso di permanenza in categoria, Nzola potrebbe essere ancora il centravanti attorno a cui costruire l'attacco.