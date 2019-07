Il Museo del ciclismo è realtà, nuovo tassello nel cuore della Spezia sportiva

La Spezia - Inaugurato ieri sera nel complesso ex Arcimboldo in Via dei Pioppi a Pegazzano il Museo del Ciclismo A. Cuffini. Un progetto deliberato dall'amministrazione comunale su proposta del sindaco Peracchini, che nelle linee del suo mandato ha la valorizzazioni di iniziative volte alla promozione dello sport. La scelta di collocare il Museo del Ciclismo nel quartiere di Pegazzano e all’interno dell’Ex Arcimboldo non è casuale. Il neonato Museo, infatti, può significare un accrescimento del percorso museale spezzino nell’ambito della valorizzazione di elementi afferenti la cultura dello sport in un’area cittadina già polo di attrazione di iniziative ed eventi sportivi, vista la presenza di impianti sportivi quali lo Stadio “A. Picco”, il Centro Sportivo “Montagna” ma anche la piscina “Mori”. Nella gallery, tutti gli scatti più belli del taglio del nastro.