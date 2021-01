Il Monza presenta Federico Ricci e segue Matteo in scadenza

La Spezia - Si accasa un altro degli indimenticabili della promozione in serie A. Federico Ricci passa in prestito dal Sassuolo al Monza, che prova il doppio salto dalla serie C. E l'ala è un esperto del settore, visto che è già stato promosso con Crotone e, appunto, Spezia. I brianzoli seguono peraltro anche il fratello Matteo Ricci, che sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con il club bianco. Curiosità: Monza e Spezia erano fino alla scorsa stagione i due club ad aver giocato il maggior numero di campionati di serie B (rispettivamente 39 e 27) senza mai assaggiare la serie A. Gli aquilotti si sono cancellati da questa statistica nel 2020.