Il Monza di Berlusconi punta Paloschi e Coda per vincere la B

La Spezia - Chi parteciperà alla serie B 2020/21 dovrà abituarsi a leggere molto della superpotenza Monza, dominatrice in serie C e vogliosa di fare il doppio salto. Il club della famiglia Berlusconi, condotto da Adriano Galliani e allenato da Cristian Brocchi, è già molto chiacchierato sul mercato. Tra i calciatori che potrebbero far parte della rosa la prossima stagione si fa insistentemente il nome di Alberto Paloschi, già cercato a gennaio e sorta di promesso sposo. Altro nome associato ai biancorossi è quello di Massimo Coda in uscita dal Benevento.