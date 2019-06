Il Monza di Berlusconi attende il sì di Eugenio Lamanna

La Spezia - Arriva la settimana in cui lo Spezia dovrebbe salutare Eugenio Lamanna. Dopo una sola stagione il portiere ex Genoa pare destinato all'ambizioso Monza targato Berlusconi-Galliani, che lo ha individuato come il numero uno adatto a fare il doppio salto verso la serie A. L'offerta è sul piatto, lo Spezia alla finestra perché il contratto del portiere scadrà il 30 giugno e non ci sono avvisaglie di rinnovo. Tanto più che Angelozzi ha già chiuso per il giovane Krapikas, destinato ad avere un ruolo da protagonista.