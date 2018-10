Il "Montagna" e la magia del golfo per ottenere gli italiani assoluti 2019

La Spezia punta sul suo campo sportivo nuovo di zecca e sui paesaggi. Il 9 novembre una delegazione spezzina a Roma con un video di otto minuti per convincere la Fidal.

La Spezia - Otto minuti per condensare caratteristiche, potenzialità e prospettive del campo sportivo "Alessandra Montagna" e della Spezia in quanto città ospitante. L'obiettivo è convincere i commissari della Federazione italiana di atletica leggera che l'impianto di Viale Fieschi è adatto ad ospitare il campionato italiani assoluti individuali del 2019 e che il team di persone che ha presentato la candidatura ha le idee chiare su come un evento così importante debba svolgersi senza intoppi. La chiamata è arrivata negli scorsi giorni ma era già stata preannunciata a margine dell'assemblea di fine settembre. Ora c'è anche una data: il 9 novembre a Roma la Liguria tutta si gioca la sua migliore chance di ospitare per prima volta la massima manifestazione della regina degli sport.



La delegazione sarà composta da Stefano Mei in quanto presidente della società organizzatrice, l'Atletica Spezia Duferco, Federico Leporati, direttore tecnico della stessa, Norberto Capiferri, presidente del Comitato organizzatore locale e infine Riccardo Artesi, presidente del Comitato regionale ligure Fidal. A loro il compito di esporre una descrizione del "Montagna" e della intenzioni degli organizzatori, condensati in un filmato di otto minuti. "Cercheremo di mostrare, oltre a scorci delle nostre bellezze paesaggistiche, una scheda completa dell'impianto, delle attrezzature, di quanto offriremo ai concorrenti, giudici ed accompagnatori, le prospettive di sponsorizzazioni e quant'altro. Siamo certi di aver preparato un programma soddisfacente, facendo tesoro della nostra esperienza pregressa e dello studio accurato delle edizioni della stessa manifestazione svoltesi in altre sedi negli anni scorsi", fanno sapere.



Il dettaglio con cui è stato preparato il documento è maniacale e tocca ogni aspetto. Non solo ci sono già costi e tempi, ma anche un piano di massima per la cerimonia di apertura. Uno spettacolo nello spettacolo. E' d'altra parte da quasi cinque anni che il comitato organizzatore si è formato e ha lanciato quella che è una sfida alla città (leggi qui), da prima che i lavori per la completa ristrutturazione del campo sportivo "Montagna" iniziassero. Oggi è sicuramente il più importante impianto all'aperto della Liguria, l'unico in grado di far entrare la regione nel circuito della grande atletica.