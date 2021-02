Il Milan si allena sotto gli occhi di Maldini, c'è anche Bennacer

La Spezia - Milan al lavoro questa mattina a Milanello, per iniziare la preparazione della prossima gara di campionato che vedrà i rossoneri di scena al Picco (sabato 13 febbraio alle 20.45). Sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara svolte una serie di esercitazioni tecniche utilizzando ostacoli bassi e sagome. Spazio poi al possesso palla e a un'ulteriore fase tecnica. Ha chiuso la seduta una partitella su campo ridotto. In campo anche Bennacer, al rientro dopo due mesi e candidato ad una maglia per sabato.