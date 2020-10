Il Milan segna a San Siro da 15 partite. I rossoneri non perdono da marzo

La Spezia - A San Siro segna ininterrottamente dal 6 gennaio scorso diagnosticando il buonissimo rendimento della squadra nella fase discendente dello scorso campionato che è valsa la conferma di Stefano Pioli. Nella sua tana il Milan segna da 15 partite ufficiali consecutive, per 35 reti totali: ultimo stop nello 0-0 d'inizio anni contro la Sampdoria. Diavolo imbattuto nelle ultimo 18 partite ufficiali, dal lockdown di primavera in poi: 5 pareggi e 13 vittorie per i rossoneri, in gol da 17 partite di fila con ben 46 gol messi a segno. L’ultimo k.o. è dell’8 marzo scorso (Milan-Genoa 1-2, in A), l’ultimo digiuno lo 0-0 a Torino contro la Juventus nella semifinale di coppa Italia, in giugno, prima gara dopo il lockdown dell’intero calcio italiano.