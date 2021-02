Il Milan non perde lontano da San Siro da più di 400 giorni

La Spezia - Statistiche da brividi che diagnosticano un club in crescita anche organizzativa dopo il passaggio societario. Dal luglio 2018 l'azionista di maggioranza del Milan è infatti il fondo d'investimento statunitense Elliott Management Corporation, che detiene il 99,93% delle quote societarie attraverso la Rossoneri Sport Investment Lux, la società creata dal precedente proprietario Li Yonghong per l'acquisizione del Milan da Fininvest. Il nuovo management di Via Aldo Rossi si affida a Stefano Pioli per tornare a vincere uno scudetto che su sponda milanista manca dalla stagione 2003-04. Un Milan che quest'anno ha cominciato anche a fare punti a San Siro mentre in esterna aveva già cominciato da parecchio tempo: basti pensare che l'ultima sconfitta dei rossoneri in serie A lontano dal Meazza risale al 22 dicembre 2019 contro l'Atalanta: sono passati più di 400 giorni da allora. Attualmente la capolista è anche la squadra che più di tutte ha fatto punti in trasferta: 28, sei in più dell'Inter.