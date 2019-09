Il Mennea Day sulla pista del centro sportivo Montagna

La Spezia - Il 12 settembre 1979 Pietro Mennea stabilì il primato del mondo a Città del Messico con 200 metri da leggenda in 19''72. Esattamente 40 anni dopo, il prossimo giovedì, si terrà in tanti campi sportivi italiani il Mennea Day a lui dedicato, con quota d'ingresso di 5 euro in parte devoluta alla Fondazione Pietro Mennea Onlus per la Ricerca e lo Sport. E anche la nostra città farà la propria parte per il secondo anno consecutivo, nello splendido anello a otto corsie del Montagna che l'anno prossimo ospiterà i più forti atleti azzurri negli assoluti individuali di atletica. L'appuntamento con il Mennea Day targato Spezia è per giovedì alle ore 14,30, con inizio delle gare dalle 15,30. Tutti - non serve essere tesserati Fidal, basta essere minimamente degli sportivi - potranno vivere l'emozione di partire dai blocchi di partenza prima della curva, percorrere il rettilineo davanti alle tribune e concludere la corsa, ognuno con il proprio tempo senza pretese ma solo con la volontà di dare un piccolo contributo a questo splendido sport. Organizza la societa’ ASD Atletica Spezia Duferco con il patrocinio del Comune della Spezia in collaborazione con Il Comitato Provinciale FIDAL, il GGG (giudici di gara) e la F.M.S.I.(medici sportivi). Per iscriversi online i tesserati Fidal possono accedere al portale federale entro il 10 settembre, per tutti gli altri Via mail all’indirizzo edfisica.laspezia@gmail.com oppure federicoleporati16@gmail.com allegando copia di certificato di idoneità generica all’attività sportiva non agonistica e compilando il modulo di iscrizione scaricabile online dal sito calendario.fidal.it (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQrlcQCkv8QDDOpZgE-EQ-xFEouFEVsxLispt80eEPBhAMVA/viewform?usp=sf_link), l'iscrizione di 5 euro sul campo all’atto della conferma.



Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria con medaglie nonché il miglior risultato tecnico sia maschile che femminile con un premio del valore di 100 euro, indipendentemente dalla categoria. A tutti i partecipanti sarà donato un diploma personalizzato a testimonianza della propria partecipazione. Informazioni tecniche e Logistiche: Federico Leporati 3319697577/mail: federicoleporati16@gmail.com