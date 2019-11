Il Lunezia parte per Bussana di San Remo per agguantare la vetta

La Spezia - Il Lunezia parte oggi a mezzogiorno, da Via della Cisa, per Bussana di San Remo dove è atteso alle ore 18 al “Mercato dei Fiori” dalla Nuova Lega Pallavolo S. Remo penultima in classifica; arbitra Roberto Magnanego. Dovrebbero mancare Nicole Spadone e Desireé D’Arcangelo, rispettivamente banda e palleggiatore, indisponibili. Ma chi gioca più spesso c’è e il co-allenatore Riccardo Giannini appare quasi più preoccupato dalla lunghezza del viaggio.

Nel frattempo le biancoblu sono state riagguantate in vetta alla classifica poiché la Normac Genova ha vinto, in casa, il proprio recupero col Celle Varazze. Infine ecco le altre partite in programma in quella che nel campionato di Serie C ligure femminile è la 7.a giornata: Avis Finale Ligure – Normac Genova, Celle Varazze – Iglina Albisola, Cffs Cogoleto – Albenga, Grafiche Amadeo Sanremo – Tigullio Project e Subaru Olympia Voltri – Admo Lavagna.