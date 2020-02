Il Lunezia Volley riceve il Vgp

La Spezia - Lunezia Volley probabilmente al completo (qualche dubbio al momento solo sul centrale Elisa Mendoza un po’ influenzata) sabato 22/2 al Palabologna sarzanese, contro il Vgp Sestri Ponente, per la sedicesima giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo e terza di ritorno: arbitrano Stefano Centofanti e Donato Sabato; si gioca alle ore 18. Le avversarie sono quarte in classifica e il co-allenatore “lunense” Riccardo Giannini le considera compagine completa in tutti i reparti a cominciare dal palleggio. "E’ stato difficile – ricorda il tecnico – anche all’andata nonostante si sia vinto 3-1". Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Albenga-Celle Varazze, Cffs Cogoleto-Subaru Olympia Voltri, Iglina Albisola-Admo Lavagna, Nuova Lega Pallavolo San Remo-Avis Casarza Ligure, Normac Genova-Grafiche Amadeo S. Remo e Tigullio Project-Volare Arenzano.