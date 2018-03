Il Lunezia Volley in casa della vicecapolista

La Spezia - Lunezia Volley al completo, ovviamente con la nota “eccezione Marku”, seppur in settimana si sia allenata malino per via di problemi collegati al tempo…sabato 3/3, ore 17.30, a Forlì niente popò di meno che contro la Libertas: vicecapolista.

L’impegno appare dunque proibitivo, tuttavia non possono che incoraggiare all’ottimismo le 3 vittorie consecutive tre da cui la squadra proviene.

Morale quindi molto buono anche se coach Alfonso Pascucci ammonisce che quello da solo non basta; si gioca alla palestra del Ginnasio Sportivo “Ambrosini” forlivese, per la 18.a giornata del campionato di Serie B2 nazionale di pallavolo femminile / Girone E, che è la 5.a del girone di ritorno (arbitrano Yuri Casciato e Daniele Stazio).

Le biancoblu partono da Battifollo alle 11 circa della mattina anche perché la comitiva si fermerà lungo la strada a pranzare.