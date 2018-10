Il Lecce espugna il Bentegodi, Verona resta in testa

La Spezia - Colpo esterno del Lecce nell'anticipo della settima giornata di Serie B che si è concluso con la vittoria dei salentini per 2-0 in casa del Verona. I giallorossi di Liverani sono passati in vantaggio con La Mantia e hanno poi chiuso il conto con Mancosu portandosi a un punto dai veneti di Grosso che restano in testa in attesa delle altre partite.

Oggi si prosegue dalle 15 con Carpi-Cosenza, Cremonese-Salernitana, Foggia-Ascoli e Pescara-Benevento. Alle 18 invece in campo Perugia e Venezia.