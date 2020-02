Il Laghezza Spezia s'aggrappa all'ultimo rinforzo

La Spezia - Il Volley Laghezza Spezia parte sabato 15/2 dal Palamariotti, alle ore 11.30 circa per Perugia, dov’è attesa alle 18 dalla Promovideo Monteluce (ultima in classifica nel raggruppamento D della Serie B maschile nazionale di pallavolo): per la 15.a giornata che poi è la terza del girone di ritorno. Si gioca alla palestra "Erminio" appunto in località Monteluce; arbitrano Luca Pescatore e Matteo Mannarino.

La solita spalla fa sì che sia di nuovo assente Matteo Martinelli e complicazioni fisiche impediscono altresì la partenza di Enea Figini...per cui si spera che nell’allenamento definitivo non succeda qualcosa pure all’ultimo palleggiatore rimasto: quel Simone Maletti che è il rinforzo biancazzurro più recente e anche conclusivo poiché, per questa stagione sportiva, non ne saranno più possibili altri.

Indisponibile infine pure la banda-opposto di rincalzo Marco Tagliatti.