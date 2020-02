Il Karate Lerici al seminario nazionale di Kobudo

La Spezia - Presso la palestra di Settimo Torinese si è tenuto ieri il seminario Nazionale di Kobudo Ryukyu Shimbukan con i maestri Akamine Hiroshi 9° dan e Hamby Dell 6° dan. docenti molto preparati nelle specialità del BO, (bastone lungo circa 180 centimetri usato nel combattimento) TONFA (arma tradizionale delle arti marziali, specialmente cinesi e giapponesi), SAI (arma tradizionale di Okinawa) e NUNCHAKU (costituita da due corti bastoni uniti mediante una breve catena o corda).



Presenti il maestro Morelli Giuseppe e Zicari Ciro in rappresentanza della UISP/Ado Spezzina. Il seminario era a numero chiuso in quanto la palestra, non molto grande, poteva ospitare un numero limitato di praticanti a causa dello spazio occorrente per l'uso del Bo (il bastone lungo) Il lavoro svolto era sopratutto mirato alla postura e al corretto movimento dell'arma che deve essere in armonia con i movimenti di tutto il corpo e non solo usata con l'esclusivo uso delle braccia, il lavoro poi continuava con il confronto a coppie applicando le tecniche di parata e contrattacco su attacchi specifici del compagno. Sono stati eseguiti inoltre alcuni kata (forme) con l'utilizzo del BO.



Il NUNCHAKU è un'arma molto versatile e potente, relativamente facile da utilizzare, anche se inizialmente presenta qualche difficoltà di manovra, rischiando la propria incolumità. Anche in questo caso i maestri hanno cercato di evidenziare le corrette posizioni, impostazione e tecniche di difesa e attacco legate agli spostamenti classici. Anche in questo caso sono stati eseguiti alcuni kata(forme) con l'utilizzo del Nunchaku.



E' da evidenziare il fatto che i partecipanti al seminario erano tutti praticanti di Kobudo o comunque abbastanza esperti nell'uso di queste armi, quindi per i maestri è stato relativamente facile far apprendere i concetti fondamentali e perfezionare movimenti e posture in modo da far crescere l'esperienza degli allievi del momento.



Grande applauso di ringraziamento per i maestri alla fine del seminario con l'impegno di ripetere l'esperienza.