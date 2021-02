Il Guardian celebra l'impresa dello Spezia e la "sculacciata" di Saponara

La Spezia - Anche a livello internazionale continua ad avere grande risalto l'impresa dello Spezia, vittorioso al Picco sabato sera contro l'ormai ex capolista Milan. Oggi infatti è il prestigioso Guardian a riservare grande attenzione all'affermazione degli aquilotti nel consueto spazio dedicato alla Serie A, definendo la vittoria dello Spezia “il perfetto regalo di San Valentino per l'Inter in testa alla classifica”.

“Lo Spezia ha segnato due volte e ha colpito una traversa – scrive Nicky Bandini – mentre il Milan non è riuscito a fare un tiro in porta per la prima volta in diciotto mesi. Le immagini sono state ancora più vivide con i rossoneri costretti a rincorrere le ombre dei loro avversari che hanno giocato con maggior intensità e aggressività ma anche con più creatività”.

Il Guardian – che ha rimarcato come il monte ingaggi aquilotto sia il più basso della Serie A – ha dedicato spazio anche al siparietto avvenuto durante l'esultanza di capitan Maggiore, con Saponara che gli ha abbassato i pantaloncini per “sculacciarlo” goliardicamente. Episodio citato simpaticamente anche da Dazn durante l'intervista post partita al centrocampista spezzino che a precisa domanda di Diletta Leotta ha replicato sorridendo: “Non me ne sono accorto, durante le esultanze può succedere di tutto”.



L'esultanza di Maggiore e Saponara