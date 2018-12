Il Golfo dei Poeti riposa e si gode il primato

La Spezia - Domenica di riposo per i ragazzi del Golfo dei Poeti Rugby Club che approfittano della sosta per osservare e sostenere i loro avversari del Rugby Spezia che, nella sfida interna contro il Pro Recco, cercano di riprendersi dalla sconfitta nel recente derby e riagganciare il Golfo in testa alla classifica. Ebbene si, nel rugby succede anche questo, si sostengono gli avversari, soprattutto se amici di lunga data. Il Recco ha però la meglio sui padroni di casa, conquista la vittoria con il punteggio di 10-20 ed insidia la piazza d’onore ai gialloneri spezzini.



L’altra gara del girone vedeva il Cus Piemonte Orientale ospitare il Lions Tortona: sono i tortonesi ad uscire vincitori dall’incontro con un chiaro 3-15 e a confermarsi quarta forza del campionato. Il prossimo impegno del Golfo dei Poeti Rugby Club, ad aprire gli impegni del girone di ritorno, sarà la prossima domenica 16 dicembre ad Alessandria contro il Monferrato Rugby Cadetta, squadra insidiosa che all’andata al Denis Pieroni mise in grande difficoltà le Aquile del Golfo prima di capitolare con il punteggio di 24-14 e che venderà dunque cara la pelle di fronte al proprio pubblico.

La partita di Alessandria, decisiva per segnare definitivamente il passo da prima della classe, sarà l’ultimo impegno prima della lunghissima sosta natalizia: si riprenderà infatti il 27 gennaio con la trasferta a casa del Cus Piemonte Orientale. Gli sportivi spezzini dovranno dunque attendere fino al 17 febbraio per rivedere le Aquile scendere in campo al Denis Pieroni: sarà in quella data ad arrivare alla Spezia il Pro Recco.