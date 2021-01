Il Genoa vince ancora e raggiunge lo Spezia, incubo veronese per il Napoli

La Spezia - Il Genoa della cura Ballardini continua a ben comportarsi: oggi, con l'1 a 0 casalingo rifilato al Cagliari di Di Francesco, i rossoblù salgono a quota 18 punti agguantando lo Spezia, battuto ieri 4 a 3 della Roma con una rete di Pellegrini in Zona Cesarini. L'accoppiata ligure si trova ora a più 4 dai sardi, in crisi nerissima. L'altro match delle 15.00 ha visto il Verona imporsi per 3 a 1 al Bentegodi sul Napoli, arrivando a quota 30 punti, con i partenopei piantati a 34 e costretti a masticare ancora amaro dopo la sconfitta in finale di Supercoppa. Patita ai danni di quella Juventus che, in capo nella partita dell'ora di pranzo, ha steso 2 a 0 il Bologna: bianconeri quarti a 36 punti, felsinei a 20 punti, un paio di gradini davanti alle Aquile (e a Genoa e Udinese). Alle 18.00 in campo Lazio e Sassuolo, partita che non ha molto da dire in termini di ripercussioni sul levante ligure, mentre alle 20.45 al Tardini toccherà a Parma e Sampdoria. I ducali, a quota 13, sono disperatamente alla ricerca di punti salvezza, mentre i blucerchiati, dieci punti più in alto, chiudono la prima metà della graduatoria.