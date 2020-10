Il Genoa strappa un pari a Verona nonostante le assenze

La Spezia - Al ‘Bentegodi’, nella quarta giornata della Serie A TIM 2020/21 e nella terza gara casalinga di quest’inizio di torneo, il Verona fa 0-0 col Genoa, raccogliendo il settimo punto in campionato, frutto del terzo risultato utile in quattro gare, nelle quali la squadra di Juric ha subìto un solo gol (a Parma). "Un buon risultato. Dobbiamo essere umili, tenere in considerazione che questa squadra è giovane e ancora 'nuova'. Sono molto soddisfatto dai ragazzi, anche dei tanti giovani che hanno giocato: hanno fatto tutto ciò che gli ho chiesto, nonostante fossimo contro una squadra di alto livello come il Genoa", dice il tecnico croato. Nei Grifoni, ancora molte le assenze a causa del Covid. "Mi aspettavo una risposta positiva, questo carattere in un momento difficile. Siamo andati in campo anche per chi non c'era", le parole di Maran.