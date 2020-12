La Spezia - Due gol nella ripresa e il Benevento batte il Genoa lasciando la quota retrocessione a 7 punti, quattro in meno di quanti ne ha lo Spezia oggi. Mercoledì sfida ai rossoblù al Picco che diventa fondamentale per Maran ed i suoi, ma anche per gli aquilotti. Il Milan tiene la vetta battendo il Sassuolo (2-1), nella partita in cui si segna il gol più veloce della storia del calcio europeo: Leao dopo 6 secondi. Cagliari-Udinese finisce 1-1.