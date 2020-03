Il Frosinone vorrebbe sospendere il campionato, interviene Balata

La Spezia - Scambio a distanza tra il presidente del Frosinone e quello della Lega B. Maurizio Stirpe nelle scorse ore si era detto favorevole a fermare il campionato cadetto per il periodo di misure straordinarie deciso dal governo. "La Serie B è coinvolta marginalmente nei limiti di calendario legati all'Europeo e alle varie coppe internazionali - ha detto a TMW - Le porte chiuse non evitano completamente il diffondersi del contagio perché il rischio per calciatori, dirigenti, arbitri e addetti vari rimane assolutamente intatto". Oggi la replica di Mauro Balata, numero uno di Via Rosellini che ha parlare di un percorso "condiviso" e "responsabile in aderenza a quanto disposto dalle autorità pubbliche".

Uno dei temi è anche quello degli eventuali risarcimenti agli abbonati per le partite a cui non potranno assistere dal vivo viste le misure sanitarie che hanno chiuso gli spalti. A differenza di quanto successo la scorsa stagione - con la serie B decurtata di alcune partite - in questo caso non sarebbero previsti rimborsi ai tifosi aquilotti. Il punto 4 del contratto di abbonamento, firmato da ogni tifoso, ricorda come "l'obbligo di giocare a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settore, e/o l'eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o provvedimenti di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso".

Ad oggi lo Spezia perderebbe la possibilità di giocare con gli spettatori solo il match di sabato 15 marzo contro l'Empoli ma ritornerebbe in campo il 4 aprile contro il Pisa a porte aperte. Questo sempre che il decreto del governo non venga esteso oltre la data del 3 aprile, soluzione sempre possibile che sarà presa analizzando l'andamento dei numeri dell'epidemia di Covid-19.