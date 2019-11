Il Frosinone s'è desto ed esce dalla lotta per la salvezza

La Spezia - Sotto una pioggia battente, il Frosinone sfata il tabu’ Chievo e conquista tre punti che allungano la striscia positiva. Si ferma invece dopo ben dieci giornate la striscia di imbattibilita’ degli uomini di Marcolini. Dopo una prima fase di gara all’insegna dell’equilibrio, i padroni di casa trovano al 20' l’episodio giusto per sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Beghetto, il centrale ospite Leverbe nel tentativo di respingere, impatta la sfera con il braccio. Per il direttore di gara e’ calcio di rigore, che Dionisi trasforma con una precisa battuta che spiazza Semper. Trovato il vantaggio, i canarini continuano a spingere e subito dopo sfiorano il raddoppio con Ariaudo che da pochi passi su suggerimento del solito Dionisi, costringe l’estremo difensore ospite ad un intervento prodigioso. Subìto il colpo, il Chievo prova a reagire, ma si fa vivo soltanto in una circostanza dalle parti di Bardi con una bella sforbiciata di Rovaglia. In avvio di ripresa gli ospiti provano a riversarsi nella meta’ campo dei giallazzurri, ma sugli sviluppi di una perfetta ripartenza sono proprio i ragazzi di Nesta a raddoppiare con Paganini, che insacca da pochi passi dopo un perfetto assist di Ciano in seguito ad una bella percussione centrale di Maiello. Attraverso i cambi il tecnico ospite prova ad invertire la rotta del match senza fortuna, nonostante l’ottimo impatto di Vignato, autore di due belle conclusioni dalla distanza. La squadra ciociara controlla infatti senza particolari problemi la situazione, portando a casa il successo.