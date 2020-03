Il Frosinone perde in casa, il Crotone passa a Venezia ed è secondo da solo

La Spezia - Stop interno per il Frosinone nelle partite di oggi del campionato di Serie B, con la ventottesima giornata che si è aperta con l'anticipo Cittadella-Pordenone vinto 2-0 dagli ospiti con Barison e l'ex aquilotto Ciurria. La sorpresa però è arrivata dallo Stirpe dove con identico risultato la Cremonese si è imposta sui padroni di casa grazie a Parigini e Castagnetti. Se il Frosinone piange però il Crotone sorride grazie a Benali e Marrone che hanno assicurato la vittoria sul campo del Venezia battuto 3-1 (Caligara per i lagunari) dando ai calabresi il secondo posto solitario dietro al Benevento impegnato domani sera con il Pescara. Frenata interna invece per il lanciatissimo Empoli di Marino che è non è andato oltre l'1-1 con il Trapani (autogol di Pagliarulo e Pettinari) mentre nell'altro match la Salernitana è stata sconfitta 1-0 a Perugia da una rete di Mazzocchi.

Fra poco scenderanno in campo Pisa e Livorno mentre domani oltre a Juve Stabia-Spezia si giocherà anche anche Entella-Ascoli con la giornata che si chiuderà lunedì sera con Chievo-Cosenza.



La classifica

Benevento 66, Crotone 49, Frosinone 47, Pordenone 45, Spezia 44, Cittadella 43, Salernitana 42, Empoli 40, Chievo 38, Perugia 36, Pescara e Virtus Entella 35, Pisa e Juve Stabia 33, Ascoli e Venezia 32, Cremonese 30, Trapani 25, Cosenza 24, Livorno 18.