Il Frosinone non ha ancora segnato un gol dopo la ripartenza

La Spezia - Il Frosinone è rimasta l’unica formazione cadetta a non aver segnato da quando è ripartito il campionato dopo la pausa forzosa ex Covid 19. Lo riporta la Lega B che stila un elenco di numeri "curiosi" in vista della prossima giornata di campionato. Il dato è completato dal calo globale dei gol: 69 quelli segnati nelle 31 partite disputate nella Serie B dopo la ripartenza del campionato post-pandemia, alla media di 2,22 ad incontro. Prima si erano segnate 694 reti in 279 partite, media di 2,49 a match.