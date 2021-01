Il Frosinone ha chiesto Capradossi in prestito fino a fine stagione

La Spezia - Pronto al rientro, ma chiuso ormai in un reparto che ha trovato una sua fisionomia. Così per Elio Capradossi c'è la concreta possibilità di andare a giocare in serie B in prestito fino a giugno. Il Frosinone di Guido Angelozzi, che ha portato il calciatore allo Spezia tre anni fa, avrebbe sondato la disponibilità a privarsi del romano. Valutazione che Meluso e Italiano hanno già discusso e che parte dal presupposto che Chabot si è rivelato un acquisto di valore e Ismajli avrà sempre più spazio nei prossimi mesi. Terzi è in grande spolvero ed Erlic rimane una sicurezza anche in questa categoria. Insomma, per Capradossi il rischio è di vedere poco il campo e perdere in pratica l'intera stagione. E questo nonostante sia il calciatore più utilizzato dal tecnico nell'arco della scorsa stagione, almeno prima della rottura del crociato. Allora più logico un prestito che gli dia modo di mettere assieme comunque un buon minutaggio. Lo Spezia non pare però disposto a privarsi del calciatore a titolo definitivo.